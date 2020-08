3







di Nicolò Vallone

Festeggiare il 21° compleanno in sala operatoria non è proprio il massimo. Questa esperienza è capitata oggi a Matthijs De Ligt, appena operato con successo a Roma alla spalla destra. Una spalla lussata che ha creato più di un problema durante la stagione appena trascorsa, con quella tendenza a uscire dal proprio assetto e non permettere al difensore olandese di muoversi del migliore dei modi. Come dicevano però nell'antichità, "per aspera ad astra": a volte si passa attraverso le più sofferenti peripezie per arrivare al top. E la sensazione è che questo detto latino si applicherà perfettamente a De Ligt.



PARABOLA - Nella primavera-estate 2019 De Ligt ha prima eliminato la Juventus allegriana ai quarti di finale di Champions League con la maglia dell'Ajax, poi è stato acquistato dalla stessa Juve per circa 80 milioni di euro. Ha faticato parecchio per legittimare pienamente le stigmate del futuro campione con cui è arrivato a Torino, tra qualche fallo di mano di troppo e la concorrenza di Merih Demiral a incombere, ma nel girone di ritorno e soprattutto nel post lockdown (anche "grazie" a un altro infortunio, quello proprio di Demiral) ha trovato minutaggio costante e con esso le giuste sicurezze, crescendo al fianco di Leonardo Bonucci.



PRONTO - Ora De Ligt è un autentico perno della difesa bianconera, il solido pilastro su cui basare un nuovo ciclo di grande difesa bianconera dopo gli anni d'oro della BBC. La Juve dovrà aspettare tre mesi (gli "aspera" del detto latino) per rivederlo in campo. Ma quando avverrà, siamo sicuri che non faticherà troppo per raggiungere gli "astra", le alte vette, i successi che competono a società come la Juventus e giocatori delle sue qualità.