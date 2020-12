“E’ una grande sfida per un difensore mettersi alla prova in Italia da non italiano, ma io adoro le grandi sfide. Ho pensato che questo fosse il posto migliore per me e non mi sono pentito della scelta. Sono davvero contento”. Così Matthijs de Ligt ha parlato della Juve, una scelta che lo sta premiando e di cui appare felicissimo. Anche se, il giovane difensore, non sta trascorrendo il Natale in quel di Torino, bensì nella sua Amsterdam, in compagnia della fidanzata Annekee e dei familiari.