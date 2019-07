Evidentemente era destino che prima o poi Matthjis De Ligt avrebbe scelto la Juventus. Infatti, il centrale olandese ha incrociato in due occasioni i bianconeri sul proprio percorso. L'ultima sfida è stata quella dei quarti di finale della scorsa stagione in Champions League. E fu proprio una sua incornata a beffare la Vecchia Signora. La prima volta in cui De Ligt ha affrontato la Juve, però, risale al 2015, alla Abn Amro Future Cup, torneo riservato agli Under 17. Anche in quell'occasione fu il suo Ajax a prevalere. Stavolta, però, Matthjis ha cambiato casacca per scrivere un altro finale con la Vecchia Signora.