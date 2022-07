Matthijssembra sempre più vicino a lasciare la. Il giovane difensore olandese (classe 1999) era arrivato a Torino nel, con appena vent'anni compiuti e già l'esperienza con la fascia da capitano dell'. Resta però il terzo difensore più pagato dopo Harrye VirgilAttualmente è anche(8 milioni) e non è un caso se il secondo più pagato: Paulo Dybala, sia stato ceduto. Ora Allegri a maggio aveva dichiarato di vedere il difensore olandese con Locatelli come leader del futuro ma De Ligt non è mai stato considerato incedibile. Come riporta il Corriere dello Sport: 'Il grande investimento che non ha lasciato il segno'.Proprio come Cristiano Ronaldo Matthijs. Se CR7 l'aveva fatto con una rovesciata che gli era valsa la standing ovation il giovane olandese con un colpo di testa impeccabile. Entrambi arrivati come, pere migliorare il percorso in Champions. Obiettivo però mai raggiunto dai bianconeri che anzi, sono addirittura calati dalla finale persa a Cardiff a due eliminazioni consecutive agli ottavi per mano di squadre sulla carta inferiori.Il destino del muro olandese è ancora una volta intrecciato a quello del fenomeno portoghese che la scorsa estate ha lasciato la Juventus, come sembra pronto a fare De Ligt ora. la Juve ha provato a comprare dei fuoriclasse per vincere subito, ma questo non ha funzionato. Come ha detto CR7 per salutare Madama:Lo stesso discorso vale per De Ligt.