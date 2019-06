Matthijs de Ligt può accogliere l'invito di Cristiano Ronaldo e approdare alla Juventus, per tentare l'assalto alla prossima Champions League proprio insieme al fenomeno portoghese. Il talentuoso difensore classe '99 potrebbe seguire CR7 anche in un curioso destino in bianconero: dopo aver eliminato la Juventus dalla Champions League nel 2018, il portoghese scelse Torino in estate, così come può fare De Ligt quest'anno, dopo il gol decisivo per la qualificazione dell'Ajax in semifinale nella scorsa Champions, ai danni della squadra di Massimiliano Allegri. Lo racconta La Gazzetta dello Sport.