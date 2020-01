Colloquio tra Matthijs de Ligt e Maurizio Sarri. Il difensore olandese non è più titolare da oltre un mese anche per via di problemi fisici alla spalle a all'adduttore. Il tecnico bianconero gli ha confermato la fiducia, sia in pubblico che al chiuso della Continassa. De Ligt ha accettato e ora vuole riprendersi la Juve con il lavoro e recuperando la miglior forma fisica. De Ligt ha accettato serenamente le scelte del tecnico consapevole che si tratta di un momento di appannamento.