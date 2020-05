In una lunga intervista al sito dell'Uefa, il difensore della Juve Matthijs De Ligt ha raccontato anche come l'introduzione del Var ha cambiato il modo di difendere: "E' cambiato il modo di contrastare, come penso che il ruolo del difensore sia cambiato molto. Tanti anni fa, c'era un centrale grosso e robusto che doveva conquistare le palle alte, entrare duro e liberare la palla. Ora è tutto più pulito: non puoi fare un contrasto troppo rude, perché con il VAR è impossibile. Devi essere più pulito, guardare di più la palla e anticiparne la traiettoria".