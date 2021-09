Il difensore olandese classe 1999 Matthijs, in scadenza nel 2024 con la Juventus, piace molto al Chelsea. Il primo nome per rinforzare la difesa. Alla Juve interessa invece Rudiger, che non sembra esattamente certo di voler rimanere ai Blues. Anzi: il centrale tedesco tornerebbe volentieri in Italia, dove negli scorsi anni ha militato con la maglia della Roma. Non c'è pericolo di scambio: le valutazioni dei giocatori restano molto differenti. Su De Ligt, la Juve farà valere eventualmente la clausola rescissoria da oltre 120 milioni di euro.