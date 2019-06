Continua la sfida per assicurarsi Matthjis De Ligt. Il centrale olandese dell’Ajax è corteggiatissimo da mezza Europa. Secondo quanto riportato dal Mirror, l’ultima seria pretendente sarebbe il Liverpool: i vincitori della rassegna continentale più importante per i club vogliono puntellare ulteriormente la loro straordinaria difesa ed il centrale dei lancieri è il profilo perfetto per la squadra di Jurgen Klopp. I Reds dovranno vedersela con una nutrita concorrenza composta da Barcellona, Manchester United e Juventus. I bianconeri hanno avanzato una prima offerta all’Ajax, senza ottenere grandi risultati. Ma la sfida di mercato è ancora lunghissima e può succedere di tutto.