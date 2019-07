Your browser does not support iframes.

Apre con De Ligt e Chiesa, l'edizione odierna di Tuttosport. 'Trattativa serrata con l'Ajax per il difensore olandese: svolta attesa nelle prossime ore. L'attaccante viola si confronterà con Commisso: ha in testa solo i bianconeri e chiederà il via libera'. Intanto, sulla tournée in Cina sono previste novità: Ramsey e Douglas Costa, per TS, non ci saranno e si alleneranno a Torino.



Sul Corriere dello Sport, è 'Chiesa-Juve, ricomincia'. Federico potrebbe rompere con Commisso. Per il Corriere, 'i bianconeri hanno l'ok del calciatore. Il patron viola è deciso a tenerlo: si avvicina il momento della verità'.



Nella gallery dedicata, le prime pagine