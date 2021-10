La Juventus ieri col Torino ha vinto grazie al gol di Locatelli e a una difesa sontuosa. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi per la coppia Matthijs De Ligt - Giorgio Chiellini nel derby:

GAZZETTA

DE LIGT 6,5 - Onesta partita, all'insegna della massima attenzione. L'olandese non è ritornato volante del tutto, però sfrutta simili occasioni per riprendersi la credibilità persa per strada.

CHIELLINI 7 - Tiranneggia in area non solo con mestiere, ma anche con piede chirurgico: si concede un sombrero sulla linea del corner, chiude alla grande su Lukic in piena area. Capitanissimo.

CORSPORT

DE LIGT 6,5 - L'olandese, accanto a Re Giorgio, ha il vantaggio della copertura e può agire da battitore libero. In ogni caso, non concede alcuno spazio a Sanabria.

​CHIELLINI 7 - L'unica sbavatura, di mestiere, quando prende il giallo per fermare Baselli. Nelle fasi più critiche, regge e governa la difesa bianconera. Salta di testa, respinge, trasmette impeto e adrenalina.

TUTTOSPORT

DE LIGT 7,5 - Giganteggia su Sanabria, non patisce Brekalo e Lukic, si fa notare in fase di impostazione e domina l'area in modo dittatoriale. E se le qualità tecniche e tattiche non rappresentano novità, si apprezza una crescita nella leadership che ieri si è fatta sentire.

​CHIELLINI 7,5 - Prestazione da Europeo, presenza fisica, esperienza, tranquillità. Quando la Juve si difende bassa non soffre anche grazie a lui che mantiene sempre la calma. Si toglie anche la soddisfazione di un sombrero a Lukic nel primo tempo. E che chiusura da fenomeno sempre sul serbo.