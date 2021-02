4









Non distragga il rigore causato contro il Napoli, perché con Chiellini la difesa della Juventus ha tutto un altro smalto. Perché prima della sconfitta contro il Napoli, i bianconeri avevano mantenuto la porta inviolata in 6 partite su 7, tre volte in campionato, due in Coppa Italia e una in finale di Supercoppa. Parte del merito va soprattutto a lui, al capitano, che dopo un inizio di stagione scombussolato da diversi infortuni è tornato a comandare la difesa, inanellando partite consecutive come fosse un ventenne.



IN CAMPO PER LA PRIMA VOLTA - A proposito di ventenni. Questa sera, contro il Porto, al suo fianco ci sarà Matthijs de Ligt, per quello che sarà un inedito in Champions League. Infatti, come riporta Tuttosport, i due saranno l’uno al fianco all'altro per la prima volta nella competizione europea e per la terza volta in assoluto. “Con Matthijs anche se abbiamo giocato poco ormai mi alleno da un anno e lo conosco molto meglio”. Così Giorgio ha parlato dell’olandese in conferenza stampa, lanciando la coppia centrale titolare al Dragao. Servirà una prestazione di massima attenzione per evitare spiacevoli fantasmi che la Juve si porta dietro da due anni, a causa delle premature eliminazioni contro Ajax e Lione. Dalle retrovie ci penseranno loro due a guidare la squadra, chi con tutta l’esperienza e il carisma bianconero, chi con l’impeto della propria giovinezza. Campione del passato e campione del futuro che combattono nel presente: il passaggio di consegne è già in atto, stasera per la prima volta in Champions League.