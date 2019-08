Sarà Matthijs de Ligt a sostituire Giorgio Chiellini al centro della difesa della Juventus questa sera contro il Napoli. La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena sulle parole dell'olandese dopo la partita contro il Parma: "Mettere 75 milioni in panchina poteva sembrare in fondo uno spreco e il caso, spietato, ci ha messo lo zampino. Quelle parole sfuggite al Tardini non avevano riempito di gioia i compagni, Chiellini compreso: senza leader e con una difesa tutta da costruire, non c’è ormai tempo per pensare al passato".