Sembra davvero ad un passo l'accordo tra Matthjis De Ligt e la Juventus. Il difensore olandese potrebbe trasferirsi a Torino dove percepirebbe uno stipendio da top player. Ma il matrimonio non è ancora stato fatto. Ai microfoni di Tuttosport, giornale che lo ha premiato con il Golden Boy 2018, il giocatore rivelazione dell'ultima Champions League si è raccontato ed ha parlato anche dell'ipotesi di indossare la casacca bianconera nella prossima stagione.



JUVENTUS – Ironia della sorte, De Ligt potrebbe accasarsi nella squadra che lui stesso ha eliminato dalla Champions con un colpo di testa straordinario: “Ci siamo detti: 'Ok, noi siamo giovani, abbiamo giocatori di qualità e sulla Juventus ci sarà molta più pressione rispetto a noi'. Ci abbiamo creduto, ma sapevamo che sarebbe stato difficile perché la Juve è una grande squadra”. Stavolta, il bianconero potrebbe prendere il posto della casacca biancorossa dell'Ajax e Matthjis si mostra emozionato: “Parliamo di una delle migliori squadre d'Europa, davvero forte sia in difesa che in attacco. Mi inorgoglisce vedere il mio nome associato a un tale club, ma ora resto concentrato sul Golden Boy, sull'Ajax, sulla Champions e su una stagione da finire. Ora la mia testa è lì”.



MODELLI – De Ligt avrebbe anche l'occasione di giocare a stretto contatto con due totem difensivi: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Queste le sue impressioni: “Mi piace tantissimo Chiellini, è uno dei migliori in assoluto a difendere. Fortissimo. Apprezzo anche Bonucci. Per un giovane come me sono entrambi due modelli a cui ispirarsi. La scuola italiana dei difensori è da sempre la più importante”. Una chiusura che alimenta le speranze dei tifosi bianconeri: “L'Italia potrebbe essere importante per la mia crescita da difensore, ma adesso non lo so ancora il mio futuro”.