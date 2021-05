Le sue frasi in un'intervista di un paio di giorni fa avevano fatto il giro dei social e creato molto scalpore, in particolare era entrata nel mirino la frase sulla volontà di non sottoporsi al vaccino. Oggi, a Trouw, De Ligt chiarisce: “Ho visto di nuovo l'intervista. Non era un'opinione ponderata. Noi giocatori potevamo vaccinarci tutti a Zeist mercoledì, ma io non c'ero. Quel giorno ero con la famiglia, con mia nonna a Heeze. Volevo solo aspettare che arrivasse la mia età prima di vaccinarmi".



NON VOLEVI IL VACCINO? - “Non ci avevo davvero pensato così tanto. Da calciatore vivi sempre in una bolla. Non ero ancora pronto per decidere. Poi le mie parole sono esplose considerevolmente. Lo capisco, perché c'è una discussione in corso. Ecco perché ho pensato che fosse bene dare la mia vera opinione tramite un Tweet più tardi."



PADRE FARMACISTA - “Sì, ma non ne ho parlato con lui. Ora lo so: non stai solo prendendo il vaccino per te stesso, lo stai facendo anche per le persone intorno a te. Ecco perché lo voglio anche per avere più libertà nelle nostre vite. E non voglio pensare che mi venga improvvisamente il corona prima di una partita molto importante della nazionale olandese".



INFORTUNIO ALLA SPALLA - “Alla fine ne sono uscito più forte, penso, mentalmente e fisicamente. L'ho notato alla Juventus nelle ultime settimane. Mi sento forte, in forma ed esplosivo e personalmente ho giocato partite abbastanza buone".



JUVE - "Una stagione deludente per le prestazioni, ma anche educativa".



IN ITALIA - “All'Ajax era tutto più leggero. In Eredivisie abbiamo avuto diverse vittorie facili, sicuramente nell'ultimo anno. In Italia ogni partita è una guerra. Esci ammaccato da tutti i calci. È davvero sopravvivenza. Sono diventato molto più duro. Ci ho messo più tempo, per aspettare e vedere. Ora il mio atteggiamento è: tu ed io duelliamo, vinco o perdo, ma tu non passi”.



OLANDA - “Hai bisogno di più leader e li abbiamo: Gini Wijnaldum, Memphis Depay, Daley Blind. La cosa divertente è che anche le altre persone mi vedono come un leader, mentre questo è il comportamento più normale per me. A quanto pare lo irradi. No, non credo che la leadership abbia a che fare con l'età. I giovani possono essere leader, mentre gli anziani con esperienza non sono automaticamente leader. Deve essere in te."



LEADER - “Penso che la leadership dia sempre il buon esempio. Ci sono giocatori che parlano molto, ma si tratta di comportamento. Dusan Tadic può spesso dire ai giovani giocatori dell'Ajax che dovrebbero fare più allenamento per la forza, ma solo quando un giovane giocatore vede Tadic farlo lui stesso inizierà a pensarci e inizierà anche a partecipare. Virgil ha quel comportamento esemplare, alla Juventus è Chiellini. E Ronaldo, soprattutto per la sua spinta a voler sempre vincere. E Buffon, per come vive lo sport. È sempre allegro, ma quando necessario è molto brillante. Questo fa una grande impressione. Lo è: devi sentire esattamente quando è necessario. Se urli sempre, il resto penserà subito: lascia stare”.