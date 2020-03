4









Tra Aouar e Pogba spunta Donny Van de Beek. Secondo quanto riporta Calciomercato.com c'è anche il centrocampista olandese nella lista della spesa di Fabio Paratici per l'estate. Ovvio, c'è un'incognita non da poco legata all'emergenza coronavirus che inevitabilmente coinvolgerà anche il calciomercato. Presumibilmente tutte le squadre avranno scarsa liquidità e si potrebbero vedere molti scambi ma di certo la Juve vuol piazzare almeno un altro colpo a centrocampo oltre a Dejan Kulusevski.



NOME NUOVO - E in queste ore è spuntato anche il nome dell'ex compagno di squadra di Matthijs de Ligt, uno degli sponsor di Van de Beek alla Continassa. Centrocampista completo e con il vizio del gol. Spesso anche importanti. Lo sa bene la Juventus che proprio da Van de Beek ha subito il gol pareggio allo Stadium lo scorso anno, nel quarto di finale di ritorno deciso poi dalla rete di testa dello stesso De Ligt. VDB Segnò anche al Tottenham, nella semifinale di andata a Londra e anche quest'anno è tra i migliori calciatori dei Lancieri. La concorrenza è tanta, anche Real e Manchester United lo tengono d'occhio da tempo. Ma alla lunga lista di Paratici per il centrocampo si è aggiunto pure il centrocampista classe '97. Sarebbe l'uomo giusto per la Juve?