Presente alla cerimonia per il Fifa "The Best", Matthijs De Ligt, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti: "È un grande onore essere qui. Chi voterei come il migliore della scorsa stagione? Ho avuto la fortuna di aver giocato sia con Van Dijk che con Cristiano Ronaldo, ma non riesco a scegliere tra i due”.