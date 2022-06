Il Chelsea non molla Matthijs de Ligt. È quanto afferma il Daily Mirror, secondo cui i Blues non avrebbero affatto rinunciato all'olandese della Juventus, nonostante si siano comunque informati con l'Inter per Milan Skriniar. Per il quale non è ancora stata definita la cessione al Psg: insomma, per Skriniar uno spiraglio londinese c'è ancora, ma de Ligt resta eccome sul taccuino di Tuchel.