Non è stata ancora scritta la parola “fine” sulla telenovela legata al futuro di Matthijs de Ligt. La Juventus lavora da mesi sul difensore classe ’99, il Barcellona si è posizionato in pole contando sugli ottimi rapporti con l’Ajax, ma entrambi i club potrebbero rischiare una clamorosa beffa. Secondo quanto riporta Sport, infatti, nelle ultime ore il Paris Saint-Germain ha accelerato per superare la concorrenza e assicurarsi il nazionale olandese. Nell’incontro avvenuto oggi a Doha, l’emiro Al-Thani e il ds Antero Henrique avrebbero inserito il nome di De Ligt fra le priorità della prossima campagna acquisti: i campioni di Francia sono pronti ad accontentare l’Ajax, che parte da una valutazione di 70 milioni di euro, e superare così l'offerta del Barça.