Dopo l'ottima prestazione in Champions League contro l'Inter,incappa in un pomeriggio difficile in Bundesliga. L'ex difensore bianconero ha causato al 91' il rigore che ha regalato il 2-2 allo Stoccarda per un pestone ai danni di Guirassy che - dopo l'intervento del var - ha poi trasformato dal dischetto. Terzo pareggio consecutivo in campionato per la squadra di Nagelsmann.