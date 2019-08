Primo compleanno italiano per #DeLigt. Anche a giudicare dalle scritte pic.twitter.com/miDFNDlKW5 — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 12, 2019

Sta studiando, sì. Insieme alla sua Annekee, perché con l'amore è tutto più facile. E' un bel periodo, questo, per: il centrale bianconero ha compiuto oggi 20 anni, e l'ha fatto sfruttando i giorni liberi che Sarri ha concesso dopo l'amichevole contro l'Atletico Madrid a Stoccarda. E allora: quale miglior occasione di un bel compleanno in famiglia? Con l'Italia ben in mente e già nel cure, a giudicare dal video apparso nelle stories Instagram del calciatore: 'Grazie a tutti', scrive il difensore. Mentre spegne le candeline su una torta con scritto... 'Auguri!'.