Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt è stato intervistato dal sito ufficiale della UEFA, in vista degli ottavi di finale di Champions contro il Lione in programma mercoledì: "Li conosco abbastanza. Ci giocano due miei compagni di nazionale, Memphis Depay e Kenny Tete. Ho giocato contro di loro anche quando ero all’Ajax, quindi conosco lo stadio e il club. Credo che sia una squadra molto forte, con tanti giovani. In questo senso è simile all’Ajax, perché può contare su molti giovani che vogliono crescere. È una buona squadra e dobbiamo essere pronti"



SULLA JUVE - "La Juventus è la squadra più forte d’Italia, vuole attaccare e vincere. Con Sarri è importante partire da dietro, avanzare con coraggio e far vedere che hai voglia di giocare la palla. Per riuscirci devi avere una buona tecnica, che è sempre importante".



SULLA CHAMPIONS - "Vincere la Champions? E' importante crederci. Penso che ogni squadra sogni di vincerla perché sono tutte molto forti, ma non si può mai dire chi la spunterà. Noi ci impegniamo al massimo, sappiamo di essere forti e dobbiamo dimostrarlo in partite come questa. È la parte più importante, ma bisogna anche avere fortuna per andare avanti, quindi non so dirti se riusciremo a vincerla. Naturalmente le qualità ci sono, staremo a vedere".



SULL'ITALIA - "Ambientarsi è difficile perché spesso ti trovi uno contro uno con l’attaccante. In Italia si gioca anche con più uomini contro un attaccante, ed è molto diverso, ma questo percorso mi ha reso il difensore che sono oggi. Non ho paura di andare uno contro uno ed è una cosa che ho imparato all’Ajax".



SUL GIOCARE COI PIEDI - "Negli ultimi anni la tecnica è diventata sempre più importante. Penso che tutto sia nato dal Barcellona e dal suo “tiki-taka”, con manovre che partivano da dietro, quindi bisogna essere bravi con la palla. Per questo la tecnica è importante".



SUL PASSATO - "Fino ai 15 anni giocavo trequartista. Ho giocato molto a centrocampo, ho fatto pure qualche gol e servito qualche assist, ma poi mi hanno detto che per la mia carriera sarebbe stato meglio giocare difensore centrale. All’inizio pensavo che non mi piacesse giocare in difesa, ma ora inizio a comprendere che il passato da centrocampista mi ha aiutato. Sono contento di questa crescita".



SUL GOL ALLA JUVE - "Quello e quello col Tottenham sono i due gol più importanti che ho segnato finora. Se ti alleni molto i risultati arrivano e magari puoi segnare in semifinale o in finale".