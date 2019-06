di Cristiano Corbo

Senza prendersi in giro, senza calibrare pensieri chissà quanto aulici: se dovesse arrivare De Ligt - così come sembra - vuol dire semplicemente che la Juve non ha intenzione di puntare su Daniele Rugani. Non ingannino i rinnovi, non raccontino altro le parole (vuotissime) degli addetti ai lavori e dei diretti interessati: il centrale, con l'arrivo anche di Demiral, è un elemento praticamente secondario - al limite dell'inutile - nella rotazione del ruolo all'interno della rosa bianconera. SCARICATO - Ovviamente, ognuno se ne farà una ragione. Però sarebbe giusto mettere le cose in chiaro, al fine di evitare le classiche polemiche inevitabilmente in arrivo quando il fracasso dei risultati non basterà più. Scaricato, Rugani: è stato scaricato. Pure dal suo mentore. Da colui che lo voleva a Londra dopo e a Napoli prima. E' un dato di fatto. E senza Sarri, Daniele perde l'ultimo barlume di possibilità di incidere. Sicuro che non sarebbe meglio cercare fortuna (e fama) altrove? A voi i commenti.