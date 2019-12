"Annekee è la mia migliore amica, una persona con la quale posso parlare quando sono un po' giù. Si prende cura di me e sono molto felice di averla al mio fianco. La amo". Questa è stata la dedica di Matthijs de Ligt, rivolta alla sua fidanzata AnneKee Molenaar nel corso dell'ultima intervista dopo il Kopa Trophy.



Parole bellissime che, ancora una volta, sottolineano il legame tra i due, già celebrato sui social in questi giorni nella festa natalizia dalla bellissima figlia dell'ex calciatore Keje: "Questo è il primo Natale che trascorriamo tutti insieme con le nostre famiglie. Sono grata visto che abbiamo la salute e per le soddisfazioni che abbiamo ottenuto finora. Spero che il vostro Natale sia stato tanto altrettanto buono quanto il mio”.