"Pronti per il derby". Così Matthijssi carica verso il derby di domani sera: il difensore centrale sarà titolare nella formazione che Andrea Pirlo lancerà per la stracittadina. L'anno scorso, un gol e un calcio di rigore concesso al suo primo incontro con il Toro. Quest'anno vuole bissare, ma solo la parte positiva. Al suo fianco, ecco Radu Dragusin, che commenta ben volentieri la foto del compagno: "Let's gooo!", le parole del difensore rumeno. La speranza, per il futuro, è di vedere anche Dragusin insieme a Matthijs. Ci vorrà tempo, però il talento c'è.