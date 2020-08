“Correndo all’ultimo allenamento prima della sfida di Champions League di domani. Siamo pronti”. Anche Matthijs De Ligt ha voluto dire la sua per caricare l’ambiente in vista della sfida della Juventus contro il Lione. All’andata fu uno dei protagonisti, uno dei migliori in campo, ultimo a gettare la spugna nonostante la testa fasciata per una brutta botta. Anche domani vorrà portare in campo questo spirito da guerriero, da leader.