I principali quotidiani sportivi aprono comprensibilmente con le dimissioni di Cesare Prandelli non solo da allenatore della Fiorentina ma, probabilmente, da allenatore in generale (anche se in futuro, mai dire mai). Su Tuttosport la Juventus è presente in taglio alto, con ampio spazio dedicato alla Juve del futuro. Con un titolo in evidenza: "De Ligt capitano!". Sul Corriere dello Sport invece campeggia un "Cambiano tutti", con tutti i possibili incroci sulle panchine di Serie A la prossima stagione, mentre di Juve si accenna in un box laterale sulle nazionali: "Ronaldo gioca sempre in casa", con riferimento al fatto che col Portogallo giocherà all'Allianz Stadium contro l'Azerbaigian.