Un Capitano nato. Parola di Andrea Pirlo. E' così è davvero. Lo è stato sempre nel corso delle giovanili dell'Ajax, lo è stato in prima squadra, quando a 18 anni e 7 mesi si è preso per la prima volta i gradi più alti dello spogliatoio senza più lasciarli. Leader assoluto, nonostante l'età. E ora, a soli 21 anni, può esserlo anche della Juventus. Il faro più precoce alla guida della squadra. Alla Juventus la fascia da capitano segue percorsi obbligati legati all’anzianità, ma De Ligt, che a Torino è arrivato solo un anno e mezzo, si sta già prendendo per spirito quel riconoscimento. Dalla Continassa raccontano come si muova, parli e agisca sempre da capitano, in campo e fuori. Un dettaglio nel suo percorso: l'applicazione totale per imparare la lingua, per capirsi al meglio con allenatore e compagni, per guidare tutti. L'italiano come step fondamentale, che certifica il suo non essere di passaggio, ma dà ancora una volta prova della maturità assoluta con cui affronta la vita da calciatore, curando dettagli e limando difetti. NO E FUTURO - E' tornato da poco, strappando un enorme sorriso a Pirlo e alla Juve, che sanno di avere un fenomeno in campo, uno di quelli che è garanzia assoluta. E agisce come se sapesse già che in futuro il regno in bianco e nero sarà suo: senza Chiellini e Bonucci in campo, entrambi infortunati, la Juventus ha trovato un nuovo leader, per il presente e per il futuro. E ha questa riconoscibilità anche tra i compagni, fatto più importante. Ovviamente, sottolinea la Gazzetta, sempre che la Juve riesca a difendersi dagli attacchi del top club europei, che lo hanno corteggiato a lungo prima che lui scegliesse la Signora e non si sono ancora rassegnati. A ogni sessione di mercato c’è sempre qualche big facoltosa pronta a fare follie per lui. De Ligt è stato pagato tanto, ma la dirigenza bianconera è sempre stata convinta che valesse quella cifra fino all’ultimo centesimo. E può essere il totem della difesa del prossimo decennio. La Juventus però dovrà blindarlo, cosa che ha già fatto finora, rispedendo no a ogni proposta, anche indecente. Capitan Futuro, leader presente.