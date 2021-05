Nel corso di un'intervista concessa a Trouw ( QUI l'integrale),ha parlato di leadership e dei comportamenti di alcuni leader all'interno dello spogliatoio della: "Penso che la leadership dia sempre il buon esempio. Ci sono giocatori che parlano molto, ma si tratta di comportamento. Dusanpuò spesso dire ai giovani giocatori dell'Ajax che dovrebbero fare più allenamento per la forza, ma solo quando un giovane giocatore vede Tadic farlo lui stesso inizierà a pensarci e inizierà anche a partecipare. Virgil ha quel comportamento esemplare, alla Juventus è. E, soprattutto per la sua spinta a voler sempre vincere. E, per come vive lo sport. È sempre allegro, ma quando necessario è molto brillante. Questo fa una grande impressione. Lo è: devi sentire esattamente quando è necessario. Se urli sempre, il resto penserà subito: lascia stare"