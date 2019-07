De Ligt sarà un'ombra su Bonucci. A raccontarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come la lotta intestina tra difensori non sarà facile da gestire per Maurizio Sarri. De Ligt dovrà essere considerato un titolare, anche se dopo un periodo di iniziale ambientamento. Non saranno alternative, però, Leonardo Bonucci e Chiellini. Quale sarà dunque la coppia per una possibile finale di Champions? Per il CorSport, l'olandese sarà titolare con Giorgio Chiellini al suo fianco. Ma è un reparto, quello difensivo, che si è fatto fortissimo: non va dimenticato l'acquisto di Demiral, potenzialmente un top. Poi c'è Rugani: pupillo di Sarri e già presente bianconero.