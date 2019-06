Gli occhi del Barcellona questa sera saranno puntati sul Do Dragão, dove Portogallo e Olanda si affronteranno nella finale di Nations League. In campo scenderà, tra gli altri, uno dei primi obiettivi della dirigenza blaugrana, quel Matthijs de Ligt che da tempo ha stregato anche la Juventus. Come riporta il Mundo Deportivo, il club catalano vuole definire l’operazione con l’Ajax entro fine giugno, ma allo stesso tempo dovrà pensare ad alcune cessioni illustri. Non solo Samuel Umtiti (che con De Ligt diventerebbe definitivamente una riserva): nella lista dei sacrificati del Barça ci sono anche Cillessen, Coutinho, Malcom, Rafinha, André Gomes, Denis Suarez e Nelson Semedo.