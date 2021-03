Tutto come doveva andare, soprattutto dopo il tracollo contro la Turchia nel turno di mercoledì (4-1 per la nazionale di Demiral, con tripletta di Burak Yilmaz e chiosa di Calhanoglu): stavolta l'Olanda non si fa sorprendere e batte per 2-0, in casa, la Lettonia, proseguendo con tre punti il turno di qualificazioni mondiali. A decidere la sfida, Steven Berghius al 32'; Luuk De Jong al 69' a raddoppiare. De Ligt ha giocato per novanta minuti e ha tenuto salda la difesa olandese, in compartecipazione con Blind, con il quale giocava ai tempi dell'Ajax. Buone notizie pure per la Juve: martedì, gli Orange affrotneranno Gibilterra.