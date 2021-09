. Così la difesa bunker della Juve non è più tale, anzi incassa valanghe di gol: 10 nelle prime 6 giornate di campionato, un’enormità soprattutto per chi ha sempre costruito le proprie vittorie sulla solidità della retroguardia. Il dato è così allarmante da diventare quasi storico: da 33 anni (stagione 1988-89) i bianconeri non cominciavano con un bilancio così negativo in fatto di reti subite. Non solo: l’ultima volta che hanno chiuso una partita di campionato senza gol al passivo risale addirittura al 2 marzo, quando la squadra di Pirlo superò 3-0 lo Spezia in casa. Sabato, giorno in cui affronteranno il Torino nel derby, saranno passati 7 mesi esatti da quel giorno.Sorprende che la difesa della Juve non abbia riacquistato stabilità nemmeno con Allegri, uno che ha sempre avuto la capacità di creare squadre magari non belle ma certamente solide, concrete, quasi imperforabili. E’ evidente che anche lui sta incontrando più problemi di quanto fosse immaginabile nella ricostruzione della squadra; probabilmente ha ritenuto di poter incidere in modo agevole, inveceAttenzione però a non sottovalutare il rendimento inadeguato dei difensori. A cominciare da Szczesny, ovviamente, protagonista di troppe disattenzioni in avvio di campionato. Ma anche contro lo Spezia, senza errori del polacco, e contro la Sampdoria, con Perin che non ha sbagliato, la Juve nel reparto arretrato è crollata, incassando due reti a gara. Ci restano negli occhi la goffa rincorsa di Bonucci dietro Antiste e alcuni inquietanti interventi di De Ligt. Che è costato 80 milioni e ne guadagna 12 netti a stagione, ma finora non ha dimostrato di valere quanto certe cifre dovrebbero far pensare.@steagresti