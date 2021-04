Non c'è una sola verità sul contatto tra De Ligt e Belotti, e a raccontarla è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: in mezzo a tanti dubbi, resta la certezza che non sia un intervento da VAR. "Perché Belotti liscia il pallone e l’unico che lo tocca è De Ligt (siamo più per questa ricostruzione, dunque no rigore), ma è anche vero che De Ligt colpisce netto Belotti e poi il pallone", si legge. In ogni caso, non è un intervento chiaro ed evidente. E pesa l'errore sul fallo laterale che ha viziato il gol di Sanabria: "Sanabria trova la rete del pareggio, prima la Juve recrimina per un errore del secondo assistente che concede la rimessa ai granata anziché alla Juve su un ultimo tocco di Verdi", racconta Tuttosport.



