Tempo di visite mediche con ilper Matthijs, che ha raggiunto Monaco di Baviera nel tardo pomeriggio di ieri dopo aver salutato ladopo tre anni. Di primo mattino l'olandese si è recato all'ospedale Barmherzige Brüder per sottoporsi ai controlli di rito, al termine dei quali salirà su un altro aereo con destinazione, per raggiungere Nagelsmann e i suoi nuovi compagni di squadra in. Ormai, quindi, manca solo l'ufficialità: l'ex bianconero firmerà un contratto per le prossime cinque stagioni a 14 milioni di euro bonus compresi.