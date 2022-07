Intervenuto ai microfoni della Bild, Manuelha detto la sua sull'acquisto di Matthijsda parte del. Ecco le sue parole sull'ex: "È davvero uno che può guidare la difesa, uno che ha carisma, è un grande difensore. Dalla mia sensazione, per come l’ho visto ultimamente, è molto vicino al calcio tedesco. Non credo che avrà bisogno di molto tempo per integrarsi. Porta semplicemente con sé qualità e valori. Le cose sono sempre andate bene per noi con i giocatori olandesi, ho giocato con alcuni di loro".