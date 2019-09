Solo un bianconero in campo dei tre potenziali., nonostante il 4-2 inflitto dagli Orange ai teutonici. Roba che esalta: soprattutto perché i ragazzi di Koeman rialzano la testa e rimettono in discussione la qualificazione (in attesa dell'Irlanda del Nord). Grande vittoria olandese, insomma, conche è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Così come: nella sconfitta della Polonia sul campo della Slovenia (2-0 il risultato finale per i padroni di casa), l'estremo difensore juventino non è sceso in campo. Il commissario tecnico gli ha preferito Fabianski.