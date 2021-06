Eric Garcia non basta, il Barcellona vuole un altro difensore centrale: stando a Mundo Deportivo, i catalani puntano uno tra Aymeric Laporte (Manchester City), Matthijs de Ligt (Juventus) e Stefan de Vrij (Inter). Intanto, il difensore olandese ha parlato così del calcio italiano: "​All'Ajax era tutto più leggero. In Eredivisie abbiamo avuto diverse vittorie facili, sicuramente nell'ultimo anno. In Italia ogni partita è una guerra. Esci ammaccato da tutti i calci. È davvero sopravvivenza. Sono diventato molto più duro. Ci ho messo più tempo, per aspettare e vedere. Ora il mio atteggiamento è: tu ed io duelliamo, vinco o perdo, ma tu non passi”.