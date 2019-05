Continua lo stallo nella trattativa tra Matthjis De Ligt e Barcellona. Il centrale difensivo dell’Ajax sembrava prossimo a trasferirsi in Catalogna, ma nelle ultime settimane la trattativa ha subito una lunga pausa. Il nodo che è ancora stato sciolto riguarda l’ingaggio: il giocatore chiede cifre non contemplate dai blaugrana. Così, il giocatore potrebbe anche cambiare destinazione. La Juventus si è sempre mostrata interessata per l’olandese che peraltro ha realizzato il gol costato l’eliminazione in Champions League ai bianconeri. Tuttavia, ora incombe una minaccia per i campioni d’Italia e per il Barcellona. Si tratta del Manchester City. I Citizens sono pronti a rifarsi avanti per De Ligt, forti di un’offerta economica molto allettante. Lo riporta il Daily Mail.