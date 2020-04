In Spagna insistono: De Ligt non vorrebbe più rifiutare il Barcellona. L'estate scorsa il difensore olandese aveva preferito la Juve ai blaugrana, ma secondo Mundo Deportivo il Barça si è rifatto sotto e ora Matthijs potrebbe cambiare idea e tornare sui propri passi. Un anno fa aveva paura di non giocare titolare e per questo ha chiuso la porta al club spagnolo, ora il Barcellona sta vivendo un momento di rifondazione e per De Ligt ci sarebbe spazio. La Juve, però, non ha nessuna intenzione di venderlo.