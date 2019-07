Your browser does not support iframes.

Parte l'era Sarri. E lo fa da Singapore, dove la Juve affronterà il Tottenham alle 13.30. Una gara che conquista le aperture dei principali quotidiani sportivi italiani. A partire da Tuttosport, che titola con un virgolettato di De Ligt: 'Macché Barça. Volevo solo la Juve!'. Ancora l'olandese: "In Olanda si stupiscono perché non ho preferito i catalani, ma io ho scelto Torino". Poi Sarri: "Oggi l'Olandese esordisce, Pogba mi piace ma chiedete a Paratici. Finché non lo vendono, Higuain fa parte del progetto". E Pjanic: "Il tecnico mi ha dato le chiavi della squadra, la guiderò con orgoglio".



Sul Corriere dello Sport, spazio al divertimento della nuova Juve: "Oggi, con la sfida al Tottenham, inizia l'era Sarri: 'Voglio un calcio che renda felici gli spettatori. Ronaldo partirà da sinistra. De Ligt subito in campo. Pogba mi piacerebbe. Higuain? Decide la società'". Di spalla, ecco Pjanic: "Pronto a giocare 150 palloni a partita". Nella gallery le prime pagine.