​"Non sono ancora al meglio, lo so. Più gioco e più lo sarò. Quello che posso fare è continuare a lavorare duro, facendo del mio meglio e imparando dai miei compagni di squadra". Parole e musica di Matthijs de Ligt. Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, il centrale olandese ha parlato subito dopo il doppio impegno degli Orange nelle qualificazioni ad Euro2020. "All'Ajax sentivo un senso di invincibilità, adesso lo sento di meno, ma è naturale. Sono in un club nuovo, con un nuovo modo di giocare e nuovi compagni. Per me è tutto nuovo, ora è meno familiare rispetto all'Ajax ma sto migliorando sempre di più", la chiosa del difensore.