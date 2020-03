Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt ha mandato un messaggio a tutti i papà nel giorno della loro festa: "Auguri a tutti i papà d’Italia nel giorno della #festadelpapà - ha scritto - Tanti di voi hanno fatto il tifo per me e ora io faccio il tifo per voi⠀E colgo l’occasione per mandare un messaggio a tutti: proteggete i vostri cari in questo grave momento di difficoltà". Un altro messaggio di grande vicinanza alla nostra gente dopo quello di Szczesny nella giornata di ieri.