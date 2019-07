The boys are back on the pitch!



Your mood: __________#PreSeason pic.twitter.com/yYDSAsQ6LK — AFC Ajax (@AFCAjax) 8 luglio 2019

Il club bianconero è vicino al suo acquisto e, come vi abbiamo raccontato a più riprese su ilBiancoNero.com, l'accordo con Fabio Paratici è totale per i prossimi cinque anni a Torino. De Ligt, però, in attesa che il club bianconero trovi l'accordo con gli olandesi, per cui mancano ancora una decina di milioni di euro, si allena insieme ai compagni nel ritiro dei Lancieri: