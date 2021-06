A fine partita, Matthijs de Ligt si è preso tutta la responsabilità dell'eliminazione dell'Olanda: il giocatore è stato espulso dopo aver toccato la palla con la mano. Arriva la difesa de La Gazzetta dello Sport: "Comprensibile, ma non così vero. L’Olanda non ha mai calciato in porta, ha pagato un’uscita a vuoto di Stekelenburg ed è stata lasciata a piedi da tutti i suoi presunti leader. Wijnaldum, che resta un gran giocatore, non ha combinato nulla ed è stato colpevole in entrambi i gol. Depay si è acceso un paio di volte, che bastano per gli highlights ma non per la qualificazione. Frankie de Jong è stato tristemente ordinario. Zero su tre".