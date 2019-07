Matthijs de Ligt può ormai essere considerato un nuovo calciatore della Juventus. Secondo quanto riporta La Stampa, il difensore olandese è atteso a Torino oggi o al più tardi domani. L'operazione con l'Ajax è ormai chiusa: affare da 70 milioni di euro più ricche commissioni per l'agente del calciatore Mino Raiola che è riuscito anche a far inserire una clausola da 150 milioni di euro a salire sul contratto del suo assistito.



TOUR IN ASIA - La prossima settimana, quindi, le visite mediche del calciatore che potrà poi firmare un contratto da 5 anni a 7,5 milioni di euro a stagione più bonus. Giovedì partirà con la squadra per il ritiro asiatico. De Ligt alla Juve è un affare ormai fatto. Manca solo l'arrivo del calciatore a Torino e l'annuncio. A questo punto è solo questione di ore.