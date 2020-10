17









Non scriveva sui social da giovedì 8 ottobre. In quel caso aveva annunciato: "Entro nell'ultima fase della riabilitazione". Oggi, undici giorni dopo, eccolo di nuovo lì, in campo con il sorriso, con un messaggio chiaro postato subito dopo l'allenamento: "Sempre più vicino". Sì, perché Matthijs de Ligt ha ormai intrapreso la strada per il rientro da qualche tempo ed è pronto a riprendersi la Juventus.



De Ligt lavora duramente, giorno dopo giorno. E vuole bruciare le tappe. Chi lo vede assicura di come ci stia dando dentro per rafforzare il tono dei muscoli che governano e muovono la spalla operata, al fine di evitare una nuova lussazione, e per recuperare la forma persa in queste settimane di stop. Può rientrare prima dei tre mesi previsti dopo l'intervento alla spalla a cui si è sottoposto il 12 agosto scorso. E' sempre alla Continassa e ha ripreso da giorni anche in gruppo. L'obiettivo è esserci già in occasione della sfida in programma tra Lazio e Juventus, l'8 novembre. Esserci ed essere pronto. Ma può anche accelerare ancora. Oggi è stato con il gruppo per la rifinitura, salvo poi essere ancora fuori dai convocati per Kiev. Resterà a Torino e continuerà a lavorare, pronto per essere presto con Pirlo e i compagni. Ancora almeno quattro gare di attesa, poi con lui il nuovo tecnico potrà anche testare più in sicurezza la sua Juve a 5 stelle. Quasi al completo.