Mathijs De Ligt ha risposto, sul profilo ufficiale della Juventus su Instagram, alle domande dei tifosi. Ecco le sue risposte."Al momento è dura migliorare, non vedo più le persone del club con cui di solito parlo molto in italiano. Ogni tanto provo a parlare con la mia fidanzata, che lo parla meglio di me. Studio ogni giorno per imparare"."Il mio piatto preferito è la pizza, mi piace molto. Anche se credo che in questo momento sia meglio non mangiarne troppa. Vacanza? Sono stato a Miami la scorsa estate, con la mia ragazza, è veramente un bel posto"."Quando torno a casa, penso che i cani preferiscano andarte incontro ad Annekee, ma abbiamo due cani, quindi uno va da lei, ma uno viene da me​. Film preferito? Il Gladiatore. Penso sia scritto molto bene, parte lento poi sale sale fino al top. Credo sia un film estremamente motivazionale".