Di fianco a lui leonardo Bonucci, con Rugani e Chiellini dalla panchina. Il Capitano, però, rimonta in campionato, con De Ligt un po' più fuori dai radar, anche per i problemi muscolari che si trascina da tempo. Ma contro lo Zenit c'era lui: è tornato in Champions con una prova di sostanza, fatta di attenzione nell’uno contro uno e determinazione nelle chiusure.Segnali che Massimiliano Allegri ha colto con soddisfazione e cui potrebbe stare attento anche Louis van Gaal, scrive Tuttosport. De Ligt deve riprendersi il posto da titolare indiscusso dopo l'addio di Frank de Boer nelle gare più importanti, battendo la concorrenza di Virgil van Dijk e Stefan de Vrij. La Juventus diventa l’opportunità per confermarsi titolare in Serie A e cominciare la personale scalata in ambito Nazionale. Dovrebbe tornare titolare sabato contro la Fiorentina, per combattere la presenza al centro dell’attacco di Dusan Vlahovic. Lo Zenit ha dato segnali chiari: è intuibile immaginare una formazione che ricalcherà quella vista contro i russi.