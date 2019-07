di Cristiano Corbo

Altro giorno, altra corsa, altri segnali da registrare tra Juve e Ajax. L'ottimismo ormai straripa, la ricerca non è più incentrata sull'accordo ma sul giorno giusto per portare Matthijs de Ligt alla Juventus. Questione di ore e questione di dettagli, con questi ultimi che vanno ancora limati prima di poter imbastire l'iter che porterà all'ufficializzazione. Al momento, date precise non esistono. Esistono però volontà specifiche: la squadra bianconera vuole piazzare il centrale alle dipendenze da Sarri entro sabato, quando scatterà la vera parte del ritiro dei Lancieri in Austria. LA GIORNATA - Giornata frenetica ma non decisiva, quella che sta per chiudersi: le parti si sono parlate e hanno affievolito le ultime distanze che restano tra i club. E sul piatto s'intravedono cifre importanti: come raccontato anche in Olanda, la Juve ha fatto lievitare la proposta finale a 67 milioni più bonus, avvicinandosi ulteriormente alle richieste olandesi. Il pugno di ferro si sta trasformando in stretta di mano: all'ordine dei fatti, resta da capire come dilazionare la parte addizionale e quando finalmente si riuscirà a dare il via libera al giocatore. Che ha salutato tutti e che ha le valigie fatte da tempo. Sì, perché De Ligt ha scelto la Juve e aspetta solo un segnale. Tanti, i 'giorni decisivi' in quest'ultima settimana. Ma adesso ci siamo sul serio.